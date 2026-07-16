Тренер Удальцов подчеркнул, что даже при нормальном весе живот может выпирать из-за слабых мышц и плохой осанки

Фитнес-тренер Александр Удальцов поделился комплексом упражнений, который помогает уменьшить объем талии и укрепить мышцы корпуса. Об этом написал «Петербург2» .

Даже при нормальном весе живот может выпирать из-за слабых мышц и плохой осанки. По словам тренера Александра Удальцова, для достижения результата важно работать не только с прямой мышцей живота, но и с косыми, а также со стабилизаторами корпуса.

Комплекс упражнений, который рекомендует Удальцов, не требует специального оборудования и подходит для домашних условий. Каждое упражнение выполняется по 40 секунд, между подходами — 15 секунд отдыха. Для начинающих подойдет вариант с 30 повторениями в день с постепенным увеличением нагрузки.

Вот три упражнения из комплекса:

1. Попеременное разгибание ног лежа. Лягте на спину, руки вдоль тела, ноги согнуты под прямым углом. Медленно выпрямляйте поочередно каждую ногу, не опуская ее на пол, и возвращайте обратно. Дышите спокойно, выдох — при выпрямлении, вдох — при возвращении.

2. Косые скручивания сидя. Сядьте на пол, ноги слегка согнуты, корпус немного отклонен назад, руки за головой. Подтяните одно колено к груди и поверните корпус навстречу ему, после вернитесь в центр и повторите в другую сторону. Важно, чтобы работал именно корпус, а не только плечи.

3. Скручивания с вытянутыми руками. Лягте на спину, ноги согнуты под прямым углом, руки вытянуты вперед. Поднимите голову и плечи, потянитесь руками к внешней стороне одного бедра, после вернитесь в центр и повторите в другую сторону. Движение должно быть коротким и точным.

Если во время выполнения комплекса появляется напряжение в пояснице или она отрывается от пола, уменьшите амплитуду движений. Не опускайте ноги слишком низко и не делайте скручивания через силу. Если чувствуется нагрузка на шею, держите подбородок ближе к груди, но не прижимайте его полностью. Работать должен именно пресс.