Тренер Сушкова отметила, что растирания и быстрые подъемы со стула помогут побороть дневную сонливость

Если днем вас начинает клонить в сон, не спешите заваривать кофе. Есть несколько простых способов взбодриться без лишних стимуляторов. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness Елена Сушкова поделилась советами с Life.ru .

Она отметила, что сонливость днем зачастую свидетельствует о низкой активности, длительном нахождении в сидячем положении, нехватке воды и свежего воздуха. Чтобы взбодриться, можно выполнить несколько простых упражнений:

Среди них — растирания. Активно разотрите ладони, затем шею и уши. Это простимулирует нервные окончания и поможет включиться в работу.

Не менее эффективны потягивания. Поднимите руки вверх, приподнимитесь на носки и потянитесь как можно выше, задерживаясь в таком положении на пять–восемь секунд. Повторите упражнение 5–10 раз.

Также подойдут подъемы со стула. Сделайте 10–15 повторений в умеренно быстром темпе. Это поможет разогнать кровь и энергию, снизит чувство усталости, заключила Сушкова.