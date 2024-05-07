Тренер Сулим: танцы и упражнения со штангой помогут создать идеальную женскую фигуру | 360°

07 мая 2024, 11:31
Тренер Сулим: танцы и упражнения со штангой помогут создать идеальную женскую фигуру
Сочетание различных видов физической активности, например плавания и бега, поможет создать идеальную женскую фигуру. Об этом рассказала тренер Александра Сулим в беседе с News.ru.
Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на танцы. Энергичные движения под музыку развивают гибкость и координационные способности, а также улучшают настроение.
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Сулим напомнила об эффективности pump-тренировок. Речь идет о комплексе последовательных упражнений со штангой.
Женщины
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