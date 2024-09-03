Тренер Соколова посоветовала людям с лишним весом отказаться от бега из-за риска деформации суставов

Лишний вес не является противопоказанием для спорта, однако от некоторых упражнений придется отказаться. Об этом рассказала мастер-тренер Елизавета Соколова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, речь идет о беге и прыжках. В данной ситуации они категорически запрещены. Соответствующие занятия способны привести к деформации суставов и проблемам с сердцем.

Эксперт посоветовала начинать с работы над мобильностью суставов. Это поможет в освоении техники упражнений, добавило Ura.ru.

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