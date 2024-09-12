Тренер Соколова: людям с лишним весом запрещено бегать и выполнять прыжки
Лишний вес является противопоказанием к некоторым видам физической нагрузки. Об этом рассказала мастер-тренер Елизавета Соколова в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, при соответствующей проблеме нельзя бегать и выполнять прыжки. Такие занятия могут привести к деформации суставов. Лучше начать с упражнений на восстановление их мобильности.
Эксперт также посоветовала отказаться от высокоинтенсивных нагрузок при лишнем весе. Данная деятельность грозит повышением артериального давления и нарушением сердцебиения, добавил сайт 7Дней.
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