Тренер Соколова: людям с лишним весом запрещено бегать и выполнять прыжки

Лишний вес является противопоказанием к некоторым видам физической нагрузки. Об этом рассказала мастер-тренер Елизавета Соколова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, при соответствующей проблеме нельзя бегать и выполнять прыжки. Такие занятия могут привести к деформации суставов. Лучше начать с упражнений на восстановление их мобильности.

Эксперт также посоветовала отказаться от высокоинтенсивных нагрузок при лишнем весе. Данная деятельность грозит повышением артериального давления и нарушением сердцебиения, добавил сайт 7Дней.

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