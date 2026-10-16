Тренер Сидоров перечислил запрещенные при болезнях желчного упражнения
При заболеваниях желчного пузыря заниматься физкультурой можно только после разрешения лечащего врача. Об этом сообщил Ura.ru персональный тренер Александр Сидоров.
При остром холецистите и болях любые нагрузки запрещены. Под запретом прыжки, бег по асфальту, тяжелая атлетика, глубокие наклоны, скручивания и контактные виды спорта из-за риска удара.
Разрешены спокойное плавание, йога с плавными движениями, ходьба и легкий бег по мягкому грунту, а также упражнения на руки и ноги сидя или лежа с малым весом. Главное — исключить задержку дыхания, держать пульс до 120 ударов и следить за отсутствием боли в правом подреберье.