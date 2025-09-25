Тренер Шаповалова посоветовала удаленщикам делать суставную гимнастику

Постоянный сидячий образ жизни может привести к проблемам со здоровьем. Чтобы избежать негативных последствий, тренер сервиса бережного фитнеса WowFit Анастасия Шаповалова рекомендовала делать короткие зарядки в течение дня. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, при удаленном формате работы такая физическая активность помогает чувствовать себя бодрее, предотвращает проблемы с осанкой и снижает напряжение в пояснице и плечевом поясе.

Шаповалова посоветовала делать суставную гимнастику, легкую растяжку, дыхательные упражнения и функциональные базовые многосуставные движения. Начинать лучше с коротких подходов по три-пять минут, без резкого увеличения нагрузки, добавила газета «Петербургский дневник».