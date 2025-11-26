Тренер Щавелев напомнил о негативном влиянии плотного ужина и алкоголя на сон
Даже длительный ночной отдых не гарантирует утреннюю бодрость, если отсутствует качественная глубокая фаза сна. Об этом рассказал тренер-консультант и специалист по личной эффективности Алексей Щавелев в беседе с MIR24.TV.
Эксперт перечислил распространенные факторы, ухудшающие качество сна. Среди них — плотный ужин. Прием тяжелой пищи поздним вечером снижает выработку гормона сна мелатонина и замедляет восстановление клеток благодаря гормону роста.
Щавелев также обратил внимание на негативное влияние алкоголя. Хотя спиртное облегчает засыпание, оно существенно ухудшает структуру сна, делая его менее качественным. Утро после такого отдыха сопровождается чувством усталости, сниженной концентрацией внимания и ухудшением памяти.