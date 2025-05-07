Тренер Ротач: упражнения в высоком темпе лучше всего помогают убрать лишний вес

Лучший вид утренней зарядки для избавления от лишнего веса — это высокоинтенсивные тренировки (HIIT). Они способны улучшить физическую форму, развить выносливость и эффективно сжечь калории. Об этом рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today. Слова специалиста привел сайт RuNews .

Перед тем как приступить к зарядке, необходимо размяться в течение пяти минут, отметила тренер. Далее следует выполнять упражнения: планку, скручивания, подъемы прямых ног, «ножницы», приседания с прыжками, махи ногами, бег с высоким подниманием голени и берпи.

Чтобы сделать берпи, нужно встать, затем перейти в упор присев, потом из него прыгнуть в упор лежа, снова перейти в присед и выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой, объяснила Ротач.