Тренер Потехина предупредила, что при малоподвижном образе жизни период менопаузы может наступить раньше

Регулярная физическая нагрузка приобретает особую значимость после 40-летнего возраста, так как помогает организму справляться с изменениями, связанными с течением времени. Специалист по фитнесу Ольга Потехина, занимающаяся подбором индивидуальных тренировок через сервис WowFit, подробно раскрыла эту тему в интервью изданию Life.ru .

Потехина подчеркнула, что начиная с 40 лет тело претерпевает ряд физиологических изменений, включая снижение мышечной массы, замедление метаболизма и изменение уровня гормонов. Все это неизбежно сказывается на общем самочувствии и энергетическом потенциале человека.

Особенно заметна зависимость физической активности от состояния гормонального фона у женщин. Отсутствие регулярных физических нагрузок способно ускорить наступление периода менопаузы, ухудшить общее самочувствие и повлиять на фигуру. Потехина заметила, что среди ее клиентов старше 40 лет довольно распространены жалобы на усталость, недостаток жизненных сил и энергию.

Помимо изменений фигуры и настроения, физическая активность положительно влияет на психоэмоциональное состояние и настроение, способствует улучшению сна и общему качеству жизни. Регулярные тренировки способствуют сохранению бодрости духа и поддерживают жизненный тонус.