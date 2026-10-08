Тренер по йоге Бояринцев объяснил, как стояние на гвоздях снимает стресс

Стояние на доске с гвоздями — практика, которая с каждым годом набирает популярность у москвичей.Тренер по йоге Денис Бояринцев более 15 лет преподавал йогу на Бали, а теперь объясняет клиентам, как работа с телом помогает справляться со стрессом, передала «Вечерняя Москва» .

Бояринцев объясняет действие практики так: стопа богата нервными окончаниями, и боль от гвоздей сужает восприятие, направляя все внимание в стопу, а также запускает глубокие слои центральной нервной системы, где хранятся подавленные эмоции. Тело начинает их «выпускать» — через слезы, смех или транс. При достаточно долгом стоянии возникает состояние измененного сознания.

Тренер отмечает, что мужчины чаще приходят на практику, чтобы что-то доказать себе, тогда как некоторые люди интуитивно ищут пространство, где можно позволить себе то, что не принято в мегаполисе — например, прокричаться. На вопрос о зависимости он отвечает, что она может возникнуть от чего угодно, и сравнивает стояние на гвоздях с другими способами снятия стресса, выбирая наименее вредный из них.

Практика уходит корнями в древнюю Индию: аскеты стояли на гвоздях тысячи лет назад, первые упоминания встречаются в «Ригведах» (1700–1100 гг. до н. э.). В 1980 году учитель музыки из Челябинска Иван Кузнецов запатентовал игольчатый коврик — прообраз современной доски садху с пластиковыми иглами, а в 1996 году врач-иглорефлексотерапевт Николай Ляпко создал коврик с металлическими иглами.