Тренер Перев объяснил, что цифра на весах не отражает форму тела

Оценивать физическую форму только по показаниям весов ошибочно, так как масса тела не отражает соотношение мышц и жира. Об этом рассказал тренер и фитнес-инструктор Сергей Перев, передает сайт Life.ru .

Специалист пояснил, что при строгой диете без спорта человек рискует потерять мышечную ткань, а при начале регулярных занятий объемы могут уходить даже без изменения веса.

Перев посоветовал ориентироваться на посадку одежды, замеры талии и выносливость. Для качественного изменения формы эксперт рекомендовал силовые тренировки от двух раз в неделю, посильную активность и достаточное количество белка в рационе. Он добавил, что сжечь жир локально только в одной зоне невозможно, поэтому нагрузка должна быть комплексной.