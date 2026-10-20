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    Тренер Перев объяснил, что цифра на весах не отражает форму тела

    Оценивать физическую форму только по показаниям весов ошибочно, так как масса тела не отражает соотношение мышц и жира. Об этом рассказал тренер и фитнес-инструктор Сергей Перев, передает сайт Life.ru.

    Специалист пояснил, что при строгой диете без спорта человек рискует потерять мышечную ткань, а при начале регулярных занятий объемы могут уходить даже без изменения веса.

    Перев посоветовал ориентироваться на посадку одежды, замеры талии и выносливость. Для качественного изменения формы эксперт рекомендовал силовые тренировки от двух раз в неделю, посильную активность и достаточное количество белка в рационе. Он добавил, что сжечь жир локально только в одной зоне невозможно, поэтому нагрузка должна быть комплексной.