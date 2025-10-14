Тренер Опальницкий сообщил о нескольких способах определения лишнего веса у ребенка

Определить наличие лишнего веса у ребенка можно несколькими способами, первым из которых является сравнение массы тела малыша с установленными нормами для его возрастной категории. Дополнительным критерием служит оценка физической активности ребенка и его способности выполнять элементарные упражнения, такие как приседания или отжимания. Об этом ИА НСН сообщил фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий.

Если ребенок проявляет низкую физическую активность и испытывает трудности с выполнением упражнений, это повод насторожиться. Уровень ожирения измеряется путем сопоставления веса ребенка с соответствующими возрастными стандартами, известными как процентили.

Диагностировав ожирение, родителям не следует применять моральное давление или стыдить ребенка. Гораздо важнее скорректировать питание, которое оказывает определяющее влияние на процесс похудения — около 70-75% успеха.

Родители должны подавать хороший пример собственным поведением: включение овощей и фруктов в семейный рацион, установление регулярного графика приемов пищи. Если взрослые выбирают вредные привычки в питании, дети последуют их примеру. Изменение привычек в семье способствует формированию здоровых пищевых предпочтений у детей и облегчает коррекцию лишнего веса.