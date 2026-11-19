Тренер Артем Опальницкий заявил, что физическая активность помогает легче переносить повседневные нагрузки. Об этом он рассказал «Газете.Ru» .

Во время тренировки стоит фокусироваться на движениях и собственных ощущениях, отвлекаясь от рабочих задач, заявил тренер. Он отметил, что важнее выбирать нагрузки, которые дарят бодрость, а не истощение, пишет «Ридус».

Силовые упражнения наиболее эффективно уменьшают симптомы тревоги и помогают сменить фокус после рабочего дня. Правильно подобранная по интенсивности тренировка способствует снижению напряжения за счет комплексной реакции организма.

Аэробные нагрузки, такие как бег или велотренировки, развивают общую выносливость и помогают справляться с внутренним дискомфортом, улучшая сон.

Опальницкий добавил, что йога, стретчинг и дыхательные практики позволяют замедлиться. Он советует начинать с двух-трех тренировок в неделю или коротких прогулок, выбирая формат, который приносит удовольствие.