Тренер Опальницкий назвал лучшие виды нагрузок для борьбы со стрессом
Тренер Артем Опальницкий заявил, что физическая активность помогает легче переносить повседневные нагрузки. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
Во время тренировки стоит фокусироваться на движениях и собственных ощущениях, отвлекаясь от рабочих задач, заявил тренер. Он отметил, что важнее выбирать нагрузки, которые дарят бодрость, а не истощение, пишет «Ридус».
Силовые упражнения наиболее эффективно уменьшают симптомы тревоги и помогают сменить фокус после рабочего дня. Правильно подобранная по интенсивности тренировка способствует снижению напряжения за счет комплексной реакции организма.
Аэробные нагрузки, такие как бег или велотренировки, развивают общую выносливость и помогают справляться с внутренним дискомфортом, улучшая сон.
Опальницкий добавил, что йога, стретчинг и дыхательные практики позволяют замедлиться. Он советует начинать с двух-трех тренировок в неделю или коротких прогулок, выбирая формат, который приносит удовольствие.