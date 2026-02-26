Тренер-нутрициолог Яблокова назвала чечевицу ценным источником растительного белка в рационе

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова рассказала NEWS.ru , что чечевица — это незаменимый продукт для вегетарианцев и всех, кто следит за своим питанием. Она содержит большое количество белка и считается одной из самых древних бобовых культур.

По словам эксперта, чечевица богата железом, магнием и калием. Эти элементы важны для здоровья сердца и нервной системы. В 100 граммах сухого продукта содержится около 24–25 граммов белка.

Кроме того, чечевица положительно влияет на пищеварение. В ней много клетчатки: 100 граммов продукта обеспечивают 30–60% от суточной нормы. Пищевые волокна, содержащиеся в чечевице, помогают снижать уровень холестерина и контролировать сахар в крови.

«Чечевица содержит как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна. Именно они улучшают пищеварение, снижают холестерин и помогают контролировать уровень сахара в крови», — отметила Яблокова.