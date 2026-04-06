Тренер Мальцева указала на возможность деформации стопы из-за лишнего веса

Увеличение массы тела может привести к отекам и изменению формы стопы, из-за чего привычная обувь становится тесной. Об этом сообщила тренер Ирина Мальцева в интервью «Газете.ru» .

Специалист объяснила, что изменения происходят по двум причинам: из-за отеков и постепенного распластывания стопы под избыточной нагрузкой. В результате свод опускается, стопа расползается вширь и даже может прибавить в длине.

Чтобы предотвратить эти процессы, тренер рекомендовала не засиживаться и не стоять на одном месте часами. Даже легкая ходьба разгоняет кровоток и снимает застой лимфы.