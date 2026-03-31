Тренер Мальцева призвала отказаться от спортивного массажа при свежей травме с болью и отеком

Тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева в интервью «Газете.Ru» рассказала о пользе и ограничениях спортивного массажа. Специалист подчеркнула, что для увеличения мышечной массы массаж не является обязательным условием.

По мнению эксперта, прогресс в спорте зависит от сбалансированной тренировочной программы, полноценного отдыха, правильного рациона и водного баланса. Также важны разминка и заминка. Термин «спортивный массаж» обозначает точечную работу с мышцами, перегруженными из-за конкретного вида спорта, отметил сайт «Известия».

Мальцева предостерегла от агрессивной болезненной процедуры под видом спортивного массажа. Она подчеркнула, что квалифицированный специалист перед сеансом обязательно спросит о виде нагрузки, зонах перегруза, травмах и лекарствах.

Легкий массаж перед тренировкой помогает убрать скованность и является полезным дополнением при хронической забитости одной зоны. Однако при свежей травме, температуре, инфекции или риске тромбов массаж лучше не делать или проводить его максимально аккуратно.

