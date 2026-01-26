Тренер Мальцева посоветовала использовать питательные кремы за 30–60 минут до выхода на мороз

Зимний период — время, когда кожа подвергается серьезным испытаниям из-за сухого воздуха в помещениях, агрессивных погодных условий и повышенных потерь влаги при физических нагрузках. Чтобы предотвратить обезвоживание кожи, необходим комплексный подход, сообщила тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева в беседе с « Известиями ».

По ее словам, вместо увлажняющих средств на водной основе, которые могут навредить при низких температурах, рекомендуется использовать питательные кремы с жирной текстурой за 30–60 минут до выхода на улицу.

«В повседневной жизни ключевая задача — сохранить защитный гидролипидный барьер», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она посоветовала отказаться от агрессивных скрабов, умываться мягкими кремовыми средствами и увлажнять воздух в помещениях.

Не менее важно следить за питанием: ограничить потребление кофе, алкоголя и сахара, а также добавить в рацион продукты с омега-3 и источники витаминов-антиоксидантов.