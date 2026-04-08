Тренер Мальцева порекомендовала делать по 10 приседаний каждые 45 минут в течение дня

Короткие физические нагрузки в течение рабочего дня могут быть более полезными для здоровья, чем вечерняя прогулка. Тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева порекомендовала делать по 10 приседаний каждые 45 минут в течение дня. Об этом написали «Известия» .

По словам эксперта, популярная рекомендация проходить 10 тысяч шагов в день не учитывает главный фактор — вред от неподвижности накапливается в течение дня.

«Если вы долго сидите, мышцы буквально „засыпают“. Приседания помогают быстро включить крупные мышечные группы и улучшить обмен веществ», — отметила она.

При этом приседания не заменяют прогулки. По мнению Мальцевой, ходьба важна для выносливости, работы сердечно-сосудистой системы и общего самочувствия. Оптимальным решением она назвала сочетание разных видов активности.

