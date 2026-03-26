Тренер Мальцева перечислила распространенные причины плохого самочувствия во время занятий спортом

Тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева поделилась с «Известиями» информацией о распространенных причинах плохого самочувствия во время спортивных занятий и дала рекомендации по их предотвращению.

Эксперт подчеркнула, что основные причины недомогания — обезвоживание и перегрев. Симптомы, такие как жажда, темная моча, сухость во рту, слабость и головокружение, указывают на дефицит жидкости. Мальцева советует выпить около 500–700 мл воды за два-три часа до тренировки. В жаркую погоду лучше заниматься ранним утром или поздним вечером и пить по мере необходимости.

Другой частой причиной является резкий старт без разминки. Тренер рекомендует начинать с легкой нагрузки в течение 5–10 минут, постепенно увеличивая темп и вес на 10% в неделю.

Питание также играет важную роль. Недоедание может вызвать слабость и «ватную» голову. Рекомендуется завершить полноценный прием пищи за три-четыре часа до тренировки, а легкий перекус — за один-три часа. Для коротких занятий дополнительное питание не требуется, а для длительных тренировок стоит включить 30–90 г углеводов в час.

Мальцева также отметила, что не стоит тренироваться на фоне болезни или недосыпа. Алкоголь ухудшает координацию и усиливает обезвоживание, а кофеин допустим в умеренных количествах (до 400 мг в сутки) при отсутствии побочных эффектов.