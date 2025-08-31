Тренер Лоуренс отметил, что десятиминутная зарядка по утрам поможет улучшить кровообращение

Тренер и основатель платформы для оздоровления и продления жизни Perform365 Дэн Лоуренс рассказал о четырех утренних привычках, которые помогают укрепить здоровье. Об этом сообщил infox.ru со ссылкой на материал Infobae.

Лоуренс утверждает, что утро стоит начинать с 10 минут активности, чтобы улучшить кровообращение и подготовить нервную систему к новому дню. Также полезно проводить на свежем воздухе хотя бы пять минут — это помогает настроить циркадные ритмы и активизировать выработку серотонина.

Эксперт рекомендует включать в утренний распорядок небольшие практики осознанности, например медитацию или дыхательные упражнения. Они снижают уровень стресса и повышают концентрацию.

Кроме того, в первые 30 минут после пробуждения важно выпить не менее 500 миллилитров воды, чтобы восполнить дефицит жидкости. Лучше выбирать воду, обогащенную минералами, — это поможет организму быстрее восстановить электролитный баланс.

Лоуренс также советует выполнять упражнения для развития подвижности суставов и борьбы с утренней скованностью. Например, вращательные движения грудной клеткой и ногами на четвереньках, а также легкие растяжки для улучшения гибкости мышц и суставов.