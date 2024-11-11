Тренер Литовченко: приседания и наклоны в стороны помогут сохранить здоровье при офисной работе

Офисная работа сопровождается долгими часами сидения, что провоцирует застой крови и проблемы с позвоночником. Как поддержать здоровье при сидячем образе жизни, рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с Life .

Эксперт посоветовал включить в расписание приседания с широкой постановкой ног, а также наклоны вперед, назад и в стороны. Необходимо делать один-два подхода по 15-20 повторений.

Специалист также рекомендовал обратить внимание на упражнение «лодочка» и занятия с эспандером. Регулярная физическая активность поможет улучшить кровообращение, повысить работоспособность и избавиться от бессонницы, пояснил тренер.