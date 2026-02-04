Тренер Литовченко назвал степпер полезным инструментом для кардиотренировок в домашних условиях

Степпер — это компактный тренажер, который имитирует ходьбу по ступенькам. В последнее время он стал очень популярным. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, насколько полезна ходьба на степпере и есть ли у нее противопоказания.

По словам тренера Сергея Литовченко, степпер — это полезный инструмент для кардиотренировок в домашних условиях. Он особенно актуален в холодную погоду и во время снегопадов, когда сложно выйти на улицу. Однако для достижения результатов занятия должны быть регулярными.

Фитнес-тренер предупредил, что степпер прорабатывает только мышцы ног, поэтому процесс похудения с его помощью будет долгим. Для быстрого снижения веса необходимо задействовать все группы мышц. Поэтому лучше использовать степпер в качестве дополнительной нагрузки к основным тренировкам.

Чтобы достичь результата, важно правильно использовать тренажер. Необходимо постепенно увеличивать нагрузку: начинать лучше с 10 минут активной ходьбы на тренажере и каждое занятие увеличивать нагрузку на пять минут, доходя до 45 минут использования. При этом новичкам не стоит ходить на степпере больше часа.

Также важно соблюдать правильную технику ходьбы на степпере: спина должна быть прямой; корпус нельзя отклонять назад; колени должны оставаться полусогнутыми; наступать нужно с пятки на носок; дышать необходимо через нос.

Литовченко предупредил, что использование степпера может навредить, если у человека есть проблемы со здоровьем, например, нарушения координации движения, проблемы с коленными суставами или травмы. Если человек ощущает недомогание во время занятий на степпере, необходимо сойти с тренажера и обратиться к специалисту для обследования.