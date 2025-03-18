Тренер Литовченко: нагрузка во время занятий спортом должна набираться постепенно

Молодой житель Приморья попал в больницу из-за почечной недостаточности. Он выполнил на спор две тысячи приседаний. Уровень креатинина и мочевины в его организме превысил норму в несколько раз, что говорит о серьезных проблемах с почками. Фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко объяснил ОТР , почему случилась такая ситуация.

Оказалось, что парень не рассчитал нагрузку — это привело к тому, что выделилось слишком много молочной кислоты. Такое иногда происходит, когда человек давно не занимался спортом и вдруг решает выполнить большую нагрузку.

Литовченко посоветовал набирать темп постепенно, первая тренировка должна быть ознакомительной. Лучше остановиться на одном-двух подходах, рекомендует тренер. На следующий день после тренировки важно прислушаться к своим ощущениям: если все хорошо, есть бодрость и легкая мышечная боль, значит, нагрузка была достаточной. В следующий раз можно добавить немного веса, но нельзя сразу рваться к максимуму, ведь это уже может быть опасно.

Когда любитель позанимался уже несколько раз и определил для себя приемлемую нагрузку, тогда можно начать постепенно ее увеличивать. Чтобы не навредить здоровью, лучше всего выбирать грамотного и знающего тренера с хорошими отзывами.