Тренер Корпан рассказала, что каждый день человек должен выполнять от 20 до 25 тысяч дыхательных циклов | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 14:12 Тренер Корпан рассказала, что каждый день человек должен выполнять от 20 до 25 тысяч дыхательных циклов

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Тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан в беседе с изданием kp.ru рассказала, что ежедневно человек должен выполнять от 20 до 25 тысяч дыхательных циклов.

Как пояснила специалист, дыхательная гимнастика способствует самовосстановлению и повышает иммунную систему.

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«Любой клетке нашего тела необходим кислород в нужном объеме. Тогда обменные процессы увеличатся, и иммунитет окрепнет», — сказала Корпан.

Тест по задержке дыхания от 20 до 40 секунд покажет, в каком состоянии ваше здоровье находится на сегодняшний день. Тренер отметила, что во время упражнения важно делать вдох и выдох только носом.