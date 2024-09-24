Тренер Конев предупредил, что от приседаний и становой тяги может вырасти живот

В фитнес-индустрии существует множество мифов о том, какие упражнения действительно способствуют развитию мышечной массы и созданию идеального телосложения. Однако есть и неожиданный аспект силовых тренировок — определенные упражнения могут способствовать увеличению объема живота. Об этом сообщил РИАМО координатор и ведущий тренер зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Конев.

Он выделил три популярных упражнения из силового тренинга, которые могут привести к увеличению живота: приседания, становая тяга и жим лежа. Каждое из них требует значительных усилий и натуживания, может способствовать повышению внутрибрюшного давления.

Тренер отметил, что при выполнении упражнений с тяжелыми весами многие не контролируют свое дыхание. В итоге это приводит к растяжению диафрагмы и увеличению объема живота. Он рекомендовал обращать внимание на правильную технику дыхания во время тренировки, чтобы избежать ненужного натуживания и снизить риск повышения давления в брюшной полости.