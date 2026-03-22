С возрастом организм человека претерпевает значительные изменения: снижается скорость метаболизма, суставы теряют эластичность. Однако регулярные физические упражнения могут замедлить эти процессы и вернуть бодрость. Фитнес-тренер Александр Колосков рассказал Life.ru , что правильно организованные тренировки способны придать больше энергии, чем в молодости.

Особенно это актуально для тех, кто ведет сидячий образ жизни. У таких людей часто возникают проблемы с мышцами шеи и поясницы, осанкой и спиной. Слабеют ягодичные мышцы и мышцы кора, что увеличивает нагрузку на позвоночник и суставы, написал «Ридус».

По мнению специалиста, основой эффективной программы должны стать силовые упражнения. Приседания, выпады и отжимания помогают сохранить мышечную массу, поддерживают метаболизм и защищают суставы.

Второй важный аспект — упражнения на растяжку и мобильность. Они развивают гибкость и укрепляют здоровье позвоночника. Базовые движения для плечевого пояса, таза и спины снижают скованность и уменьшают риск травм.

Также важно работать над координацией. Упражнения на одной ноге или медленные контролируемые движения укрепляют глубокую мускулатуру и снижают опасность падений.

Не стоит забывать и о кардионагрузках. Ходьба, велосипедные прогулки или плавание поддерживают сердечно-сосудистую систему и помогают контролировать вес без излишней нагрузки на суставы.