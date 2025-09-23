Тренер Яблокова заявила, что отказ от протеина не приводит к ухудшению физической формы при сохранении активности

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова развеяла заблуждение о потере физической формы при отказе от протеина. В интервью NEWS.ru специалист заявила, что исключение спортивных добавок из рациона не сказывается на теле, если не прекращать физические нагрузки.

По словам специалиста, протеин — это не гормональная добавка, а лишь дополнительный источник белка, который только поддерживает процесс набора мышечной массы.

Эксперт подчеркнула, что к ухудшению физической формы может привести полное прекращение физических нагрузок и уменьшение потребления белка. Однако при сохранении активности и сбалансированного питания отказ от протеина не окажет негативного влияния на физическую форму, заключила Яблокова.