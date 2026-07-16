Тренер Яблокова рекомендовала заниматься аквааэробикой при боли в суставах
При заболеваниях суставов важна физическая активность, но не все виды спорта подходят, сообщила тренер Ольга Яблокова в беседе с MK.Ru.
По словам эксперта, для суставов полезны низкоударные виды активности. Они улучшают кровообращение и сохраняют объем движений, не травмируя суставные поверхности.
Яблокова выделила плавание и аквааэробику как одни из самых щадящих вариантов для суставов. Также полезна обычная ходьба, которая не дает сильной ударной нагрузки, в отличие от бега, добавил сайт KP.RU.