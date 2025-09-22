Тренер Яблокова предупредила о потенциальных рисках бездумного употребления протеина

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова предупредила NEWS.ru о потенциальных рисках бездумного употребления протеина, который может вызвать проблемы со здоровьем, включая расстройство ЖКТ и аллергические реакции.

По словам эксперта, протеиновые добавки необходимы в основном профессиональным спортсменам и тем, кто активно занимается силовыми тренировками. Для большинства людей протеин не является обязательным, так как белок лучше получать из натуральных продуктов.

Яблокова рекомендует обогащать рацион мясом, птицей, рыбой, морепродуктами, яйцами и бобовыми. Она подчеркивает, что протеиновые добавки имеют ряд противопоказаний и могут быть вредны при чрезмерном употреблении.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что употребление протеиновых батончиков или других полезных десертов не всегда может быть безвредным, и важно следить за количеством съеденного.