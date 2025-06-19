Тренер Иванов указал на временный эффект массажа от отеков

Отеки стали новым врагом для тех, кто стремится к красоте и стройности. Многие люди верят, что в их теле задерживается жидкость, и начинают искать волшебные процедуры, рассказал фитнес-тренер Антон Иванов беседе с «ТСН24».
Специалист указал на тенденцию, при которой жировую ткань и дефицит мышц пытаются классифицировать как отеки.
«При этом проводятся только лимфодренажные процедуры в надежде на чудо», — добавил эксперт.
По его словам, массаж и прыжки действительно дают эффект, но временный. Он посоветовал обратить внимание на комплексную терапию, которая включает занятия спортом и здоровый дефицит калорий.
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