Тренер Иванов указал на временный эффект массажа от отеков

Отеки стали новым врагом для тех, кто стремится к красоте и стройности. Многие люди верят, что в их теле задерживается жидкость, и начинают искать волшебные процедуры, рассказал фитнес-тренер Антон Иванов беседе с « ТСН24 ».

Специалист указал на тенденцию, при которой жировую ткань и дефицит мышц пытаются классифицировать как отеки.

«При этом проводятся только лимфодренажные процедуры в надежде на чудо», — добавил эксперт.

По его словам, массаж и прыжки действительно дают эффект, но временный. Он посоветовал обратить внимание на комплексную терапию, которая включает занятия спортом и здоровый дефицит калорий.