Тренер Халимов рекомендовал отказаться от алкоголя и выпечки при похудении

Для успешного снижения веса важно исключить из рациона пищу с «пустыми калориями». Об этом сообщил тренер Эмиль Халимов в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, к таким продуктам относятся алкоголь, газировки, колбасы и выпечка. Например, сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к дневному рациону 300–500 килокалорий, но не способствуют насыщению.

Заменив такие напитки на воду с лимоном, чай без сахара или какао на молоке без добавок, можно заметить разницу в объеме талии уже через три недели, добавило ИА НСН.