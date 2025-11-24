Тренер Гуфранова сообщила, что правильное дыхание положительно влияет на похудение

Само по себе правильное дыхание не сжигает лишний вес, но оно активирует важные биологические процессы, помогающие похудению. Об этом рассказала соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, при улучшении техники дыхания усиливается работа диафрагмы, что положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, кровообращении и поддержании правильной осанки.

Как пояснила специалист, дыхательные упражнения помогают уменьшить тревожность и стресс, соответственно снижается уровень гормона кортизола, который провоцирует переедание. Регулярная практика правильного дыхания нормализует качество сна, благодаря чему организму не приходится искать дополнительные энергетические резервы в пище.