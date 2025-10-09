Тренер Гончаров отметил, что норма шагов зависит от роста и длины шага человека

Универсальной формулы для расчета количества шагов нет. Каждый человек нуждается в индивидуальном подходе. Об этом рассказал Life.ru фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150–300 минут умеренной физической активности в неделю, и ходьба подходит для этого.

«Однако норма для каждого человека индивидуальна. Все зависит от антропометрических данных — роста, длины ног, подвижности тазобедренных суставов и длины шага», — объяснил Гончаров.

Эксперт добавил, что разные люди могут сделать от 1200 до 1600 шагов на одном километре. При спокойном темпе за десять минут можно пройти около километра со средней скоростью шесть километров в час, добавил специалист.