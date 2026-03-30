Тренер Гаврютина-Лисина призвала встроить спорт в жизнь как систему

Многие люди сталкиваются с ощущением усталости и отсутствием мотивации для занятий спортом. Однако зачастую проблема кроется не в физическом состоянии, а в отношении к активности, отметила тренер София Гаврютина-Лисина в интервью Life.ru .

Специалист рекомендовала встроить тренировки в жизнь как систему, например заранее определить дни занятий и придерживаться расписания. Важно выбрать активность, которая приносит удовольствие, поскольку именно это формирует устойчивую привычку.

По словам эксперта, не стоит ограничиваться одним видом активности. Кому-то подходит бег, кому-то — танцы или зал. Главное — пробовать и искать. Также она отметила роль тренера, который помогает ставить цели и поддерживать мотивацию.