Тренер Гатаулина порекомендовала упражнения для расслабления спины после работы за компьютером

Многочасовая работа за компьютером может привести к болевым ощущениям и напряжению в спине. Неподвижное положение и нарушение осанки способны вызвать хронические заболевания позвоночника и суставов. Фитнес-тренер сервиса WowFit Милена Гатаулина рассказала РИАМО , как избежать подобных проблем.

«Проводя много времени сидя, человек обычно не следит за осанкой, принимая неудобные асимметричные позы. Тело привыкает к ним: спина округляется или появляется чрезмерный прогиб в пояснице. В результате снижается подвижность позвоночника», — отметила тренер.

При возникновении боли специалист советует сначала обратиться к врачу, а затем начать укреплять мышцы. Для снятия напряжения полезны упражнения, которые улучшают подвижность суставов и растягивают мышцы. Их можно выполнять, не вставая со стула, написал «Петербургский дневник».

Например, начните с наклонов и поворотов головы. Это поможет снять напряжение с шеи. Для более глубокой растяжки можно надавить рукой на голову, усиливая наклон в сторону. Такое упражнение растянет зону плеч и трапециевидные мышцы. Затем выполните плавные круги плечами вперед и назад, чтобы активировать плечевые суставы.

Завершите комплекс легкой скруткой сидя: плавно поверните корпус в одну сторону, задержитесь на пару секунд, затем повернитесь в другую. Это поможет снять напряжение в пояснице.