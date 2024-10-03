Тренер Филиппенко посоветовал выполнять наклоны головы при появлении боли в шее

Офисным сотрудникам, а также тем, кто проводит много времени за компьютером, необходимо регулярно делать упражнения для расслабления и укрепления мышц шеи. Об этом рассказал тренер Роман Филиппенко в беседе с Lenta.ru.
Он посоветовал выполнять наклоны головы при появлении боли и напряжения в шее.
«Сядьте прямо и смотрите перед собой. Наклоняйте голову к правому плечу 20 раз подряд, после чего проделайте аналогичные наклоны влево», — пояснил эксперт.
По его словам, с неприятными ощущениями поможет справиться и вращение головой. Упражнение следует выполнять в течение минуты, добавил сайт KP.RU.
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