Тренер Фереферова рассказала, что убрать второй подбородок можно, если проработать осанку

Тренер по умному фитнесу Виолетта Фереферова в беседе с изданием Life рассказала, что проблема второго подбородка может быть решена в короткие сроки, если поработать с осанкой и с отечностью тела.

Эксперт пояснила, что у лимфатической системы нет специального моторчика, который помогал бы ей циркулировать по телу, но у нее есть диафрагма. И если человек умеет правильно ей дышать, то жидкость будет равномерно распределяться по организму.

Второй подбородок автоматически возникает при неправильной осанке и неверном положении шеи. Чтобы это исправить, необходимо работать комплексно со всем телом. Самое простое, что может сделать человек, это начать вытягиваться вверх, добавила тренер.