Тренер Данилова: бег помогает похудеть точно так же, как и любой другой вид кардионагрузки | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 17:38 Тренер Данилова: бег помогает похудеть точно так же, как и любой другой вид кардионагрузки

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Специалист в области адаптивной физической культуры, тренер Олеся Данилова в беседе с изданием kp.ru рассказала о пользе бега для похудения.

По словам эксперта, бег помогает похудеть точно так же, как и любой другой вид кардионагрузки. Он не является самым лучшим методом, а только одним из способов снижения веса.

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Тренер пояснила, что для людей с ограничениями по здоровью бег будет противопоказан, а вот ходьба на улице или скандинавская ходьба, напротив, принесут пользу организму. Кроме того, кардионагрузки являются начальным этапом восстановления при многих заболеваниях, добавила Данилова.