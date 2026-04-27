Тренер Брабечан заявил, что регулярные занятия спортом помогают в борьбе с депрессией

Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал NEWS.ru о значении физической активности при депрессии. По его словам, спорт может быть полезен, но при тяжелом психологическом состоянии необходимо обращаться за помощью к специалистам.

Регулярные занятия спортом способствуют повышению уровня эндорфинов и серотонина, помогают снизить чувство внутреннего напряжения и предоставляют возможность для безопасного выражения агрессии. После тренировок люди лучше спят и меньше раздражаются по пустякам.

Однако, как подчеркнул Брабечан, при клинической депрессии, серьезных психологических травмах и хронической ненависти к себе и окружающим физическая активность может служить лишь дополнением к основному лечению. В таких случаях могут потребоваться консультации психиатра и медикаментозная терапия.

Тренер также отметил, что в периоды сезонных спадов, когда сокращается количество солнечных дней и нарушается привычный распорядок, важно не прекращать физическую активность и следить за питанием, обеспечивая организм достаточным количеством белка, углеводов и полезных жиров.