Тренер Брабечан сообщил о риске тахикардии при приеме жиросжигателей
Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил NEWS.ru, что использование жиросжигателей может вызвать учащенное сердцебиение и повышенную тревожность.
По его словам, такие пищевые добавки неэффективны без дефицита калорий. Препараты воздействуют на центральную нервную систему через кофеин и подобные вещества.
«Без дефицита калорий они не сделают вообще ничего, зато могут добавить тахикардию, нервозность и проблемы со сном. Детокс-чаи и „очищение организма“ работают максимум как мочегонное или слабительное», — объяснил эксперт.
Он отметил, что при таком воздействии на организм вес уходит за счет воды и содержимого кишечника, а не жира.