Тренер Брабечан предупредил о риске обвисания кожи при резком похудении

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан рассказал «Газете.ru» , как избежать обвисшей кожи при похудении после 35 лет.

Специалист посоветовал худеть медленно и аккуратно, сбрасывая не более двух-четырех килограммов в месяц. Это позволит коже постепенно адаптироваться к изменениям и сохранить упругость.

«Безопасный для кожи ориентир составляет 0,5–1% от массы тела в неделю», — объяснил эксперт.

Также тренер подчеркнул важность силовых тренировок. Они помогают сохранить мышечную массу и создать форму. Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество белка.