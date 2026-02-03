Тренер Брабечан посоветовал при сидячей работе делать разминку каждый час
Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.ru» заявил, что людям с сидячей работой необходимо делать небольшую разминку хотя бы раз в час. Это поможет избавиться от болей и отеков.
По словам специалиста, короткие регулярные мини-разгрузки помогут снизить мышечные боли, улучшить осанку и работоспособность. Оптимальная частота упражнений — две-четыре минуты каждые 45–60 минут.
Брабечан рекомендовал делать наклоны таза вперед и назад, круговые движения плечами, мини-приседания у стула и потягивания вверх всем телом, добавил сайт KP.RU.
