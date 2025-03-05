Сегодня многие люди занимаются спортом, и удивление вызывает скорее отсутствие активности у кого-то из окружения. Фитнес-тренер Мария Божко в беседе с «ТСН24» объяснила, почему занятия спортом с тренером намного эффективнее самостоятельных тренировок.

Без тренера любой вид спорта — будь то фитнес, пилатес, йога или плавание — может привести к травмам и другим негативным последствиям. Тренер учит правильной технике выполнения упражнений, что снижает риск травм и помогает телу работать более эффективно.

Некоторые упражнения, например, сложнокоординационные, вообще следует выполнять только под присмотром тренера. Прежде чем приступать к ним, необходимо освоить подсобные упражнения и подготовить опорно-двигательный аппарат к нагрузке.

Кроме того, тренер проводит оценку опорно-двигательного аппарата, тестирует клиента и составляет персональный тренировочный план для достижения поставленных целей. Он учитывает индивидуальные особенности каждого человека, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.