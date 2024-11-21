Тренер Божко: дыхательные упражнения помогут восстановить тонус мышц при диастазе

Одной из самых распространенных проблем после родов является диастаз, который сопровождается расхождением белой линии живота. Как вернуть телу прежнюю форму, рассказала фитнес-тренер Мария Божко в беседе с «ТСН24».
По ее словам, восстановиться после беременности помогут дыхательные упражнения. Так, выполнение пролонгированного выдоха позволяет восстановить тонус мышц живота.
Специалист посоветовала не делать вакуум, чрезмерные прогибы позвоночника и скручивания. В качестве физической активности подойдут подъемы из положения лежа через бок. Тренер также рекомендовала нормализовать работу ЖКТ и корректировать осанку.
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