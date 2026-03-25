Тренер Бодрова отметила, что поздний завтрак и отсутствие утренней активности могут замедлить процесс похудения

Многие верят, что для снижения веса достаточно придерживаться правильного питания. Однако на практике, несмотря на подсчет калорий и отказ от сахара, вес может оставаться неизменным. Спортивный тренер и эксперт в области нутрициологии Анна Бодрова в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие утренние привычки могут мешать похудению.

По словам эксперта, первые полчаса после пробуждения особенно важны для организма. Если сразу после подъема погрузиться в соцсети или новости, это может вызвать повышение уровня кортизола — гормона стресса. Это, в свою очередь, может привести к перееданию и тяге к быстрым углеводам. Вместо этого лучше сделать легкую разминку.

Еще одна привычка, которая может мешать похудению, — это пропуск стакана воды после пробуждения. К утру организм обезвоживается, и употребление одного–двух стаканов воды комнатной температуры может ускорить метаболизм.

Поздний завтрак также может негативно сказаться на процессе похудения. Длительные периоды голодания приводят к резкому падению энергии и перееданию в течение дня. Правильный завтрак должен быть плотным и содержать белки, жиры и углеводы, чтобы насытить организм минимум на три–четыре часа.

Отсутствие утренней активности и естественного света также может нарушить циркадные ритмы, что влияет на гормоны голода и уровень энергии. Даже легкая разминка и раздвинутые шторы могут положительно сказаться на метаболизме, заключила Бодрова.