Тренер Бахтурина рассказала, что контроль за водно-солевым балансом поможет убрать утренние отеки | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 12:53 Тренер Бахтурина рассказала, что контроль за водно-солевым балансом поможет убрать утренние отеки

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Тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что убрать утренние отеки на лице поможет регулярный контроль за водно-солевым балансом.

Чаще всего отеки возникают из-за это плохого питания или неправильного ухода за кожей.

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«Старайтесь не есть острое, соленое и сладкое на ночь. Такая пища может привести к задержке воды в организме, а впоследствии к утренней отечности», — процитировали «Известия» эксперта.

Если отеки держатся долгое время, следует показаться специалисту, добавила Бахтурина.