Тренер Бахтурина: работа с мышцами кора поможет улучшить осанку и снизить боли в спине

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина указала на необходимость проработки мышц кора. Соответствующие упражнения способствуют улучшению самочувствия, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По ее словам, мышцы кора отвечают за стабилизацию тела. К данной группе относятся, например, внутренние и внешние косые мышцы.

«Они являются „выпрямителями“ позвоночника», — заявила специалист.

Бахтурина отметила, что правильные занятия в этом направлении помогут сформировать красивую осанку и идеальный силуэт. Кроме того, результатом станет снижение неприятных ощущений в спине и поясничном отделе.