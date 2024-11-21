Тренер Бахтурина: работа с мышцами кора поможет улучшить осанку и снизить боли в спине

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина указала на необходимость проработки мышц кора. Соответствующие упражнения способствуют улучшению самочувствия, отметила эксперт в беседе с «Известиями».
По ее словам, мышцы кора отвечают за стабилизацию тела. К данной группе относятся, например, внутренние и внешние косые мышцы.
«Они являются „выпрямителями“ позвоночника», — заявила специалист.
Бахтурина отметила, что правильные занятия в этом направлении помогут сформировать красивую осанку и идеальный силуэт. Кроме того, результатом станет снижение неприятных ощущений в спине и поясничном отделе.
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