Тренер Бахтурина: прыжки и тренировки на батутах могут быть опасны после 50 лет
Спорт — отличная профилактика многих заболеваний. Однако после 50 лет некоторые занятия могут представлять опасность. Об этом рассказала тренер Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.ru».
Она посоветовала с осторожностью подходить к прыжкам и тренировкам на батутах. При таких упражнениях на суставы идет большая нагрузка, что может привести к неприятным последствиям для здоровья.
По словам эксперта, новичкам лучше начинать с мягких направлений. Речь идет, например, о йоге и танцах.
Новый детский сад на 200 мест построят в Люберцах в 2025 году
Подмосковных предпринимателей пригласили на международный экспортный форум
Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на турнире за кубок России
Жители Люберец смогут задать вопросы главе округа на встрече 1 октября
Участники «Бизнес-инкубатора ШОС» представили свои проекты в Дубне
В Грузии признались в ошибках в отношении Абхазии и Южной Осетии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте