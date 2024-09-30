Тренер Бахтурина: прыжки и тренировки на батутах могут быть опасны после 50 лет

Спорт — отличная профилактика многих заболеваний. Однако после 50 лет некоторые занятия могут представлять опасность. Об этом рассказала тренер Акулина Бахтурина в беседе с « Газетой.ru ».

Она посоветовала с осторожностью подходить к прыжкам и тренировкам на батутах. При таких упражнениях на суставы идет большая нагрузка, что может привести к неприятным последствиям для здоровья.

По словам эксперта, новичкам лучше начинать с мягких направлений. Речь идет, например, о йоге и танцах.