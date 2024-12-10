Тренер Бахтурина посоветовала тренироваться трижды в неделю, чтобы сбросить пару килограмм к Новому году

Тренер Акулина Бахтурина в разговоре с Lenta.ru посоветовала россиянам тренироваться три раза в неделю, чтобы скинуть пару лишних килограмм к Новому году.

По словам специалиста, скинуть больше чем пару килограмм в столь короткий период без вреда для здоровья не получится. Она отметила, что вес, который уходит слишком быстро, так же быстро вернется обратно.

«Не стоит требовать от себя слишком много. Скинуть 10 килограммов за месяц — это уже не про здоровье», — процитировал сайт kp.ru Бахтурину.

Поддерживать фигуру стройной помогут здоровые привычки. Тренер упомянула не только спорт, но и правильное питание, и соблюдение водного баланса. Она призвала есть больше овощей и фруктов и избегать переедания.